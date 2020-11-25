Сестра Михаила Ефремова не подтвердила слухи о разводе актера

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Сестра Михаила Ефремова Анастасия не подтвердила Москве 24 слухи о разводе актера с его супругой Софьей Кругликовой.

"Это известно только тем, кто читает желтую прессу. Мне об этом (о разводе. – Прим. ред.) ничего не известно, потому что это бред какой-то", – заявила Ефремова.

Новая защита Ефремова также не смогла подтвердить информацию о расторжении отношений с Софьей Кругликовой.

"Мы получили данную информацию из СМИ, но у нас нет подтверждения, что это правда", – сказал адвокат Андрей Алешкин. Он также уточнил, что супруга Ефремова не общается с журналистами, а у адвокатов нет каких-либо поручений, связанных с процедурой расторжения брака.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремов был приговорен к 8 годам лишения свободы, но позже ему сократили срок до 7,5 лет. В ноябре его этапировали в колонию в Белгородской области.