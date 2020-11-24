Защита актера Ефремова не подтвердила информацию о его разводе

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Информация о разводе актера Михаила Ефремова с женой сейчас не подтверждается. Об этом заявил РИА Новости адвокат артиста Андрей Алешкин.

"Мы получили данную информацию из СМИ, но у нас нет подтверждения, что это правда", – говорит защитник. Как уточняет Алешкин, супруга Ефремова не общается с журналистами, а у адвокатов нет каких-либо поручений, связанных с процедурой расторжения брака.

8 сентября Пресненский суд столицы признал Ефремова виновным в смертельной аварии 8 июня на Смоленской площади в центре города. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee актер выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремов был приговорен к 8 годам лишения свободы, но позже ему сократили срок до 7,5 лет. В ноябре его этапировали в колонию в Белгородской области.