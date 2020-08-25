Синоптики рассказали жителям столицы о погоде во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во вторник, 25 августа, в столице ожидается переменная облачность без существенных осадков. Воздух прогреется до 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столичный регион окажется под влиянием небольшого гребня антициклона. При таких условиях нас ожидает переменная облачность без существенных осадков, в Москве – плюс 24–26, по области – плюс 22–25", – рассказал Леус.

По словам синоптика, ветер будет юго-западный со скоростью 3–8 метра в секунду, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что комфортная погода сохранится в Москве и в последние дни августа. По его словам, ночи будут также достаточно теплыми, однако возможны небольшие осадки и облачность.

На европейской части России осень начнется с комфортной погоды, отметил синоптик. По его словам, температура воздуха будет около и выше нормы. При этом избытка осадков не прогнозируется.

Леус также отмечал, что осенью все три месяца будут теплыми с небольшим количеством осадков. Прогнозируемое количество дождей уложится в рамки климатической нормы и составит 182 миллиметра.

По словам Леуса, температурные показатели будут на несколько градусов выше нормы. Самого большого отклонения стоит ожидать в ноябре.

