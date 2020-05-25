От коронавируса в Москве скончался 41 пациент

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве за последние сутки скончался еще 41 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Таким образом, число жертв COVID-19 в Москве превысило 2 тысячи.
Жителям столицы напомнили, что до 31 мая все горожане, независимо от возраста, обязаны соблюдать режим самоизоляции.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что количество летальных исходов от COVID-19 еще может увеличиться, так как пик смертности приходит позже эпидемиологического.
По данным на 24 мая в стране зарегистрировано 8 599 случаев COVID-19 за сутки. В 3 777 из них клинических проявлений не было. Общее число случаев коронавирусной инфекции в России – 344 481 в 85 регионах. Это на 2,6% больше, чем днем ранее.
Анна Попова рассказала, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась. По ее словам, РФ удалось избежать перегрузки системы здравоохранения и ни один из предсказываемых стране "страшных" сценариев развития пандемии не оправдался.
Попова отметила, что основания для перехода к первому этапу по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, имеют 44 из 85 регионов России. При этом глава Роспотребнадзора призвала не "впадать в эйфорию" и ослаблять режим осторожно и постепенно.
Иммунитет к COVID-19 формируется у 12,5% москвичей
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