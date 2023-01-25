Онлайн-спрос на билеты в кинотеатры за год вырос на 7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Онлайн-спрос на билеты в кинотеатры с 1 по 21 января вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом декабря. К такому выводу пришли аналитики сервиса CloudPayments (входит в группу Cloud), сообщает "Газета.ру".

При этом количество транзакций увеличилось на 11%, а средний чек – на 6%, с 610 до 646 рублей. Во время новогодних каникул и морозов россияне выбирали кино для семейного отдыха. Кроме того, в январе в кинотеатрах в прокат вышел фильм "Чебурашка", который стал самым кассовым отечественным фильмом за всю историю.

Выросли продажи онлайн-билетов в кинотеатры и за последний год. По сравнению с аналогичным периодом января 2022 года онлайн-оборот в этой категории увеличился на 7%, количество транзакций – на 3%, а средний чек – на 4%, с 631 до 656 рублей.

Рост спроса за год может быть связан со снятием ковидных ограничений, которые еще действовали в начале прошлого года.

CEO CloudPayments Татьяна Глазачева напомнила, что в 2022 году кинопрокатная индустрия практически была на грани закрытия – западные компании отозвали прокатные лицензии, и показ многих кинопремьер в России оказался невозможным.

"Это значительно ударило по посещаемости кинотеатров. Например, по данным нашего предыдущего исследования, в период с 1 июня по 17 июля 2022 года по сравнению с соответствующим предыдущим периодом в начале года онлайн-спрос на билеты в кинотеатры снизился на 34%. Сейчас мы наблюдаем, что кинотеатрам удается постепенно восстанавливать спрос, в первую очередь за счет показа российских киноновинок и за счет "предсеансового обслуживания" зарубежных картин", – пояснила она.

Ранее сообщалось, что кассовые сборы киноленты "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко в России превысили пять миллиардов рублей, по данным на 22 января. Общая сумма, заработанная фильмом от проката в российских кинотеатрах, составляет 5 014 058 052 рубля. На 15 января кассовые сборы "Чебурашки" составляли 4 010 478 753 рубля.

"Чебурашка" стал первым по кассовым сборам за всю историю российского кинопроизводства, побив рекорд комедии "Холоп" режиссера Клима Шипенко.

Главные роли в кинокартине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие российские звезды. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката

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