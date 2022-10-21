Мобильные пункты призыва уберут с КПП на границе с Грузией

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Мобильные пункты призыва уберут с контрольно-пропускных пунктов "Верхний Ларс" и "Нижний Зарамаг" на границе с Грузией и Южной Осетией. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, к настоящему времени количество граждан, которые пересекают государственную границу, уменьшилось. Меняйло добавил, что сейчас ситуация стабильная.

Он отметил, что необходимости в дополнительном упорядочении движения через государственную границу больше нет.

"Кроме того, Федеральная пограничная служба располагает всеми необходимыми сведениями и списками о гражданах, для которых ограничен выезд из страны. В основном это люди из других регионов", – заключил Меняйло.

Ранее замвоенкома Северной Осетии Абрил Абдуллаев рассказал, что на границе России и Грузии на территории Северной Осетии вручили более 180 повесток. Повестки, в частности, получили граждане из разных регионов страны, которые ожидали в очереди на выезд в Грузию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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