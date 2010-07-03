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18:38

В России начали продавать "целебную" кукурузу с поля посадки А321

общество происшествия

18:38

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Фото: телеграм-канал Mash

В Сети появилось видео, на котором мужчина продает "ту самую кукурузу" с места жесткой посадки A321 в Подмосковье. Килограмм кукурузы стоит 500 рублей.

По словам пользователей, продавец оправдывает такую цену "целебными" свойствами початков.

Товар продавца из поселка Родные Просторы под Саратовом пользуется спросом. Однако как у мужчины оказалась кукуруза с поля в Подмосковье – загадка.

Видео: телеграм-канал Mash

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле неподалеку от аэропорта вылета утром 15 августа после столкновения со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров, все они живы. За медпомощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Владимир Путин присвоил посадившим лайнер летчикам звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

"Уральские авиалинии" выплатили компенсации 73 пассажирам, остальные заявления – в процессе обработки.

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Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье

общество происшествия

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