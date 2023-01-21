Облачная погода и до 2 градусов мороза ожидается в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 21 января, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве составит 0...-2 градуса, в Московской области – 0...-5 градусов. Ветер будет южного и юго-восточного направления с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

В связи с гололедицей в столичном регионе до утра воскресенья, 22 января, действует желтый уровень погодной опасности. Москвичей призвали соблюдать осторожность на улице. При выезде на трассы рекомендуется не превышать скоростной режим и держать дистанцию.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в феврале и марте температура воздуха в Москве и регионах центральной части России будет выше климатической нормы на 2–3 градуса. Метеоролог не исключил, что весна наступит раньше положенных сроков.



"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве в выходные 21–22 января

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