Москвичей предупредили о гололедице 21 января

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Жителей Москвы предупредили об образовании гололедицы на дорогах столицы в ночь на субботу, 21 января. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на 21 января в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что будет способствовать образованию гололедицы", – указали в ведомстве.

Специалисты комплекса городского хозяйства отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Из-за гололедицы пешеходов и автомобилистов призвали соблюдать осторожность. При выезде на трассы рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Гидрометцентр России 20 января продлил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы. Период предупреждения действует до 11:00 воскресенья, 22 января.

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