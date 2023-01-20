Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

С пятницы, 20 января, на субботу, 21 января, атмосферное давление в столице увеличится на 10 миллиметров ртутного столба и продолжит расти в последующие дни, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, в субботу днем атмосферное давление будет достигать 760 миллиметров ртутного столба, в воскресенье – 763 миллиметров ртутного столба, в понедельник – 770 миллиметров ртутного столба.

"Давление с пятницы на субботу подскочит сразу на 10 миллиметров. Дальше оно продолжит расти и к понедельнику еще на 10–12 миллиметров увеличится. К чему это приведет – наконец-то прекратятся дожди", – приводит ТАСС его слова.

Синоптик добавил, что 21 и 22 января москвичей ожидает солнечная погода.

По словам Вильфанда, в понедельник, 23 января, атмосферное давление превысит норму на 25 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что заключительным днем оттепели в Москве станет 20 января. В пятницу температура воздуха может подняться до 6 градусов тепла, что является аномальным погодным явлением для января.

"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве в выходные 21–22 января

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