Столичных водителей призвали быть внимательнее из-за гололедицы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Автомобилистов попросили быть внимательнее из-за возможного образования гололедицы на столичных дорогах. Дептранс Москвы предупредил о непогоде в своем официальном телеграм-канале.

"В городе местами идет дождь, возможно образование гололедицы. Движение оцениваем в пять баллов, вечером ожидаем до семи баллов", – говорится в публикации ведомства.

В настоящее время движение затруднено на следующих участках:

ТТК в районе Велозаводской эстакады;

проспект Мира;

шоссе Энтузиастов в районе улицы Авиамоторной;

МКАД в районе улицы Верхние Поля.

Водителей призвали быть осторожными, не превышать скорость и соблюдать дистанцию, а также не совершать резких маневров.

Ранее Гидрометцентр России продлил в столице желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до утра воскресенья, 22 января.

В связи с сильной гололедицей Минздрав РФ призвал пожилых жителей регионов Центральной России не выходить из дома. Если выход на улицу необходим, в министерстве порекомендовали надевать обувь на нескользящей подошве с удобной колодкой. Это позволит снизить травмоопасность.

Столичных водителей призвали соблюдать дистанцию из-за гололедицы

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