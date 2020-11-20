Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Синоптики предупредили жителей столицы о перепадах атмосферного давления в выходные и ближайший понедельник. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росгидромета.

Прогнозируется, что в субботу, 21 ноября, в Москве будет облачная погода, местами пройдет снег, температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса Цельсия. Атмосферное давление будет превышать норму на 5-7 единиц и составит 756 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 22 ноября, температура воздуха будет находиться в промежутке от минус 4 до плюс 1 градуса Цельсия, а давление упадет почти до нормы и составит 751 миллиметр ртутного столба.

"23 ноября ночью пройдет снег. Днем ожидаются небольшие осадки, температура в Москве повысится до плюс 1-3, по области – минус 2 – плюс 3. Ветер южный и юго-западный, 5-10 метров в секунду. В течение суток на дорогах гололедица. Атмосферное давление резко понизится и составит 740–742 миллиметра ртутного столба. Колебания температуры и атмосферного давления могут неблагоприятно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Кроме того, на дорогах будет скользко", – говорится в сообщении Росгидромета.

В пятницу Москву накрыл снегопад. Горожан также предупредили о гололедице и усилении ветра – его порывы могут достигать 16 метров в секунду. Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды еще в среду, 18 ноября.



Как сообщалось, в начале следующей недели на территории европейской части России также ожидается гололедица, снег и колебания температуры.