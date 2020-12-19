Москвичи получили свыше миллиона СМС с результатами теста на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители столицы за месяц получили свыше миллиона СМС-сообщений с результатами теста на COVID-19. С 21 ноября сообщения отправляют всем сдавшим тест методом ПЦР в городских медучреждениях, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это касается анализов, которые были сданы в организациях городской системы здравоохранения.

"Мы решили инициировать такие рассылки для того, чтобы жители столицы могли максимально оперативно получать результаты и соблюдали меры предосторожности, поскольку еще не все горожане успели открыть доступ к своим электронным медицинским картам. Сообщение придет как в случае положительного, так и отрицательного результата", – приводятся в материале слова Раковой.

Как уточняется, если у человека подтвердился коронавирус, то в сообщении его просят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Также с ним связываются врачи и рассказывают о дальнейших действиях. Если результат оказался отрицательным, то просто рекомендуется продолжать носить средства индивидуальной защиты и соблюдать безопасную дистанцию.

Сдать ПЦР-тест на COVID-19 по предварительной записи в одной из 162 взрослых поликлиник города, а детям – в одной из 45 детских поликлиник. Результат исследования появится в течение трех дней в электронной медкарте.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что вакцинация от коронавируса развернута в 70 столичных поликлиниках. Впоследствии планируется увеличить число пунктов получения прививки от COVID-19 до 170.

По словам градоначальника, доступность вакцины от коронавируса в Москве будет расти каждую неделю. В связи с этим в ближайшие недели прививку смогут получить все столичные жители. Он отметил, что перечень групп населения будет расширяться по мере поступления новых партий вакцины.

Владимир Путин ранее сообщил, что в начале 2021 года ожидается получение миллионов доз прививок от COVID-19. Он отмечал, что в настоящий момент не хватает оборудования для производства необходимого количество вакцин. Глава города подчеркнул, что в 2021 году все планы по препарату от коронавируса будут исполнены.

