Юрист перечислил особенности военного положения в четырех регионах РФ

Фото: официальный сайт Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации/Александр Барабашов

Режим военного положения вводится при агрессии против страны или ее непосредственной угрозе. В этом случае в регионах действует закон, предписывающий нюансы жизни общества в это время. Об этом "Ленте.ру" рассказал московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

Он пояснил, что основные положения закреплены в конституционном законе "О военном положении". Согласно документу, при военном положении могут ограничиваться права и свободы граждан России, других государств и лиц без гражданства.

По закону, пояснил юрист, одобрить введение военного положения должен Совет Федерации большинством голосов в течение 48 часов. Карабанов отметил, что при таком режиме у граждан могут изымать имущество, однако в последующем государство обязано это компенсировать. Кроме того, вводится запрет на забастовки, митинги и демонстрации.

"Запрет или ограничение выбора места жительства, запрет на выезд. Усиливаются и меры по охране общественного порядка", – перечислил Карабанов.

Адвокат подчеркнул, что в военное положение могут вводиться меры контроля за работой объектов транспорта и СМИ. Юрист указал, что возможно ограничение передвижений, приостановка деятельности партий и религиозных объединений. При военном положении граждан могут привлечь к работам для нужд обороны и ликвидации последствий применения оружия противником, для восстановления объектов экономики.

Владимир Путин объявил о действии военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 00:00 20 октября. По его словам, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Президент потребовал от руководителей субъектов готовности принимать быстрые и выверенные решения, а также собранности на всех уровнях власти.

В приграничных с Украиной областях Путин ввел средний уровень реагирования. Данная мера затрагивает Крым, Севастополь, Краснодарский край, а также Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области. Такой режим дает главам субъектов право вести мобилизационные мероприятия в сфере экономики, в местных органах власти, проводить мероприятия по гражданской обороне, а также принимать меры по обеспечению потребностей ВС РФ.

Президент также подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах России. Режим повышенной готовности подразумевает осуществление высшими должностными лицами полномочий по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения от ЧС природного и техногенного характера.



Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионах РФ

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