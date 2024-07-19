Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал дежурят круглые сутки.

Водителей призывают быть внимательными за рулем и избегать резких маневров. Если непогода застала в дороге, не стоит пытаться скорее доехать до дома. В этом случае лучше остановиться, включить аварийную сигнализацию, закрыть окна и двери.

Также не рекомендуется парковаться под деревьями, вблизи рекламных конструкций или легкосборных сооружений.

Пешеходов также просят не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов. Их призывают спуститься в метро, подземный переход или зайти в любое ближайшее здание.

Дождь будет идти в столице до конца дня. Местами возможен ливень и гроза. За ночь в отдельных районах города уже выпало свыше 30% месячной нормы осадков. Больше всего – в СЗАО, ЗелАО и ТиНАО.

Ожидается, что во второй половине дня дождь примет "кратковременный характер". В целом погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт.

Из-за грозы в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 21:00. При грозе порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Такое же предупреждение действует в Подмосковье.

В Депрансе Москвы автомобилистов призвали пересесть в метро. Кроме того, в связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется сегодня раньше – около 16:00.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 23 до 25 градусов, по области – от 22 до 27 градусов.

Погода в столице улучшится в выходные дни, 20 и 21 июля. Вместе с тем в городе сохранится переменная облачность, которая будет сопровождаться кратковременными дождями.