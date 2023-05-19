Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона на территории России

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Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона на территории Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По данным мониторинга, радиационная обстановка на территории нашей страны остается стабильной. Превышений радиационного фона не зафиксировано", – отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Роспотребнадзор постоянно отслеживает радиационную обстановку в России.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что уничтожение западных боеприпасов с обедненным ураном на Украине поспособствовало появлению радиоактивного облака, которое уже направилось в сторону Европы.

Он подчеркнул, что на территории Польши специалисты уже фиксируют рост радиации.

В конце апреля замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Он подчеркнул, что украинская армия будет сама решать, где использовать эти снаряды.

Позже в ООН выразили обеспокоенность в связи с передачей Киеву снарядов с обедненным ураном.

