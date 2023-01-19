Юрист рассказал, какую собственность можно изъять в пользу детей-сирот

Фото: Агентство "Москва"

Юрист Александр Хаминский объяснил, какую собственность можно конфисковать для обеспечения детей-сирот. Об этом сообщает News.ru.

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова ранее выступила с предложением использовать собственность покинувших страну россиян, чтобы предоставлять жилье детям-сиротам.

Хаминский подчеркнул, что данная инициатива не может быть реализована, поскольку нарушает нормы, закрепленные в Конституции РФ. Он сделал акцент на том, что только суд может принять решение о прекращении права собственности. До этого момента россиянин имеет право покидать страну и рассчитывать на неприкосновенность собственности.

Однако, по его словам, исключением может стать часть имущества коррупционеров.

"Если говорить про обеспечение детей-сирот, можно предложить следующий легитимный способ: конфисковать, согласно УК РФ, имущество не первой необходимости коррупционеров и их родственников: особняки, яхты, драгоценности, дорогие автомобили", – отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали конфискацию имущества уехавших из России граждан.

До этого СМИ сообщали, что депутаты Госдумы в инициативном порядке работают над соответствующим законопроектом. При этом отмечалось, что комитетам палаты официальных поручений на этот счет не давалось.

В Госдуме предложили давать жилье сиротам за счет имущества покинувших РФ граждан

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