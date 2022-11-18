Российский сенатор сказал военному без ног, что тот будет бегать

Фото: телеграм-канал senator_isakov Z

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков сказал военному, которому ампутировали ноги до колен, что тот будет бегать. Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

Такое заявление он сделал во время посещения госпиталя для военных.

"У тебя колени есть, ты вообще будешь бегать", – сказал сенатор.

Исаков рассказал, что пришел в госпиталь вместе со спортсменами, у которых стоят протезы ног. Сенатор добавил, что хотел таким образом показать раненым, что полноценная жизнь на протезах возможна.

Он пояснил, что вместе с бойцами в палате были их родственники, которые задавали вопросы о том, будут ли видны протезы под одеждой.

"Я ответил женщинам, что современные протезы позволяют полноценно ходить и, если сохранено колено, даже бегать. Потом добавил, что существуют протезы с внешним источником питания, которые просчитывают шаги. Они значительно облегчают жизнь", – написал Исаков.

Он добавил, что у него есть опыт общения с инвалидами, поэтому всегда тщательно подбирает слова. Сенатор заключил, что вырывание из контекста его слов – заслуга "грязных пиарщиков из недружественных стран".

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