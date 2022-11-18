Олеся Носова станет гендиректором и главредом "Комсомолки" с 22 ноября

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Александр Астафьев

Первого зама главного редактора, шеф-редактора и издателя сайта KP.RU Олесю Носову назначат главным редактором и гендиректором "Комсомольской правды" 22 ноября 2022 года.

Решение о назначении Носовой на должности принял совет директоров, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ранее Носова стала врио главного редактора и гендиректора издания. Она начала работать в "Комсомольской правде" в 1994 году, с 2007 года занимала должность шеф-редактора сайта.

Сотрудница СМИ является лауреатом множественных премий, имеет благодарность Союза журналистов России за активное участие в образовательных практикумах и большой вклад в развитие региональной журналистики. В этом году Носову удостоили премии "Медиаменеджер России" в номинации "Главные редакторы новых медиа" за развитие KP.RU.

Бывший главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября. Журналист ушел из жизни в возрасте 68 лет из-за инсульта во время экспедиции в Приморье.

Сунгоркина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Его могила находится рядом с могилами журналистов Сергея Доренко, Андрея Стенина, Михаила Зеленского и Анатолия Лысенко.



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