Москвичам пообещали "марсианские пейзажи" во второй половине недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во второй половине недели в столице ожидается морозная погода без осадков. В таких условиях городские пейзажи будут напоминать планету Марс, сообщает центр погоды "Фобос".

"Период бесснежья, по всей видимости, затянется практически до конца ноября, напоминая марсианский пейзаж, после чего с наступлением календарной зимы землю наконец-то припорошит снегом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник и во вторник сохранится тепло, температура будет около плюс 6 градусов.

"Но уже в среду показания термометров опустятся до плюс 2. А затем уйдут в устойчивый минус. Поскольку осадков в столице не прогнозируется, пейзажи станут "марсианскими" – пыльными и холодными", – отметили в центре погоды.

Осень в Москве может оказаться самой теплой за последние 140 лет. Синоптики отмечают, что теплая погода осенью, когда средняя температура сезона превышает норму на один и более градусов, с 1880 года встречалась 24 раза. А на два градуса и более было всего восемь сезонов.

Специалисты Гидрометцентра ранее сообщили, что грядущая зима может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Синоптики прогнозируют "розовую" или "вишневую" зиму в столице. Специалисты объясняют, что подобные цвета используют при составлении погодных карт. И чем сильнее аномалия, тем более яркий розовый цвет.

По прогнозам метеорологов, средняя температура в столичном регионе будет выше нормы примерно на четыре градуса. До этого самой теплой в городе была зима 1960–1961 годов. Тогда температура в среднем не превышала -2,8 градуса. Это почти на 5 градусов выше нормы.