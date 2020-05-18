Энтомолог объяснил, почему в Москве почти нет майских жуков

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Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Анатолий Захаров рассказал Москве 24, что сейчас в Москве почти нельзя увидеть летающих майских жуков, которых обычно немало в это время года. По его словам, в первую очередь это все связано с достаточно низкой температурой на улице.

"Майские жуки летают только вечером в теплую погоду, а сейчас за окном довольно холодно. При такой температуре вообще мало кто из крупных насекомых, в том числе жуков или ос, летает. Им холодно, они ждут теплого вечера", – пояснил специалист.





Анатолий Захаров ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Пока похолодание продолжается, не будет активного лета, не будет ни бабочек, ни жуков, никого из летунов. Все они ждут теплую погоду. Наступит теплый вечер, и полетят майские жуки. Все будет в порядке.

По его словам, "особенно горевать" из-за того, что майских жуков стало меньше, не стоит, так как они являются серьезными вредителями.

"Прежде всего они опасны для молодых хвойных насаждений. Майские жуки подгрызают корни саженцев и молодых деревьев, и те погибают", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

По прогнозам синоптиков, тепло придет в Москву только ближе к концу мая. До этого момента дневная температура воздуха не будет превышать +15 градусов, а за окном сохранится преимущественно облачная погода.

Причина аномального холода заключается в североатлантическом циклоническом вихре, который позволяет арктическим воздушным массам добраться до территории Центральной России. В целом май 2020 года в столице может установить рекорд по количеству ветреных дней с начала столетия.

При этом лето в текущем году, возможно, будет аномально жарким. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это связано с глобальным потеплением, которое прогрессирует из-за увеличения парниковых газов в атмосфере.