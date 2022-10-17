Беглов освободил от должности начальника мобилизационного управления Санкт-Петербурга

Фото: kremlin.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил начальника городского мобилизационного управления Виктора Шевченко с занимаемой должности. Об этом сообщается на сайте петербургской администрации.

С 17 октября эту должность занимает бывший первый заместитель начальника управления Владимир Буянов.

Ранее стало известно об отстранении от должности военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко. Глава региона Михаил Дегтярев отметил, что это никак не повлияет на выполнение задач, поставленных президентом РФ в рамках частичной мобилизации.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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