Юрист предложила ужесточить законодательство о родительских правах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Юрист по семейным делам Дарья Ахтырко заявила о необходимости ужесточить законодательство о родительских правах в РФ. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Необходимо ужесточить законодательство в части ограничения и лишения родительских прав, поскольку закон позволяет воспитывать детей людям, страдающим алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, а попытки лишить их прав чаще всего оказываются неудачными", – заявила эксперт.
Ахтырко добавила, что органы социальной защиты населения также временами относятся к своей работе формально и не выполняют должностные обязанности в полной мере.
"Часто детей оставляют с такими родителями и даже не удосуживаются их посещать", – подчеркнула юрист.
Ранее стало известно, что 27-летний мужчина в Москве перевесил ребенка через перила балкона 13-го этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз. Прибывшие полицейские задержали отца девочки, в данный момент он арестован. В результате инцидента ребенок не пострадал.
Днем позже в квартире в подмосковном Раменском была найдена шестилетняя девочка. Она находилась в помещении одна рядом с телами 42-летнего отца и 46-летней матери без внешних признаков насильственной смерти. В настоящий момент ребенок госпитализирован.
"Московский патруль": суд арестовал мужчину, угрожавшего скинуть с 13-го этажа ребенка
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