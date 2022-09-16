Юрист предложила ужесточить законодательство о родительских правах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Юрист по семейным делам Дарья Ахтырко заявила о необходимости ужесточить законодательство о родительских правах в РФ. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Необходимо ужесточить законодательство в части ограничения и лишения родительских прав, поскольку закон позволяет воспитывать детей людям, страдающим алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, а попытки лишить их прав чаще всего оказываются неудачными", – заявила эксперт.

Ахтырко добавила, что органы социальной защиты населения также временами относятся к своей работе формально и не выполняют должностные обязанности в полной мере.

"Часто детей оставляют с такими родителями и даже не удосуживаются их посещать", – подчеркнула юрист.

Ранее стало известно, что 27-летний мужчина в Москве перевесил ребенка через перила балкона 13-го этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз. Прибывшие полицейские задержали отца девочки, в данный момент он арестован. В результате инцидента ребенок не пострадал.

Днем позже в квартире в подмосковном Раменском была найдена шестилетняя девочка. Она находилась в помещении одна рядом с телами 42-летнего отца и 46-летней матери без внешних признаков насильственной смерти. В настоящий момент ребенок госпитализирован.

