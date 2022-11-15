В ГД предложили изучить возможность обеспечить военным в зоне СВО доступ к услугам банков

Фото: Минобороны РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность обеспечить военных, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО), полным доступом к банковским услугам. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

Свое обращение Милонов объяснил тем, что поступают просьбы от военнослужащих решить проблемы с банковским обслуживанием. В частности, речь идет о том, что они не могут воспользоваться деньгами, которые им принадлежат.

Депутат подчеркнул, что также есть проблема с использованием push-уведомлений для подтверждения операций по банковским картам.

"Учитывая исключительную важность решения отмеченных проблем, в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг для всех граждан России, находящихся в зоне специальной военной операции, прошу вас дать поручение изучить возможные варианты их решения и рекомендовать банкам принять необходимые меры в кратчайшие сроки", – говорится в обращении.

Ранее Милонов отправился в качестве добровольца для участия в специальной военной операции на Украине. Свое решение он объяснил невозможностью находиться в стороне от российских военнослужащих в период боевых действий.

Позже депутат сообщил, что в ходе участия в СВО он занимается "уничтожением цели". Как заявил Милонов, он не испытывает жалости к убитым.

По словам Милонова, он также занимается гуманитарной деятельностью, в том числе развозит подарки гражданскому населению.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!