В ГД предложили предоставить новогодний отпуск отличившимся участникам спецоперации

Фото: Минобороны РФ

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила предоставить новогодний отпуск наиболее отличившимся участникам специальной военной операции на Украине Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Большим подарком будет к Новому году этому воюющему отцу и его ребенку, если ему дадут, пусть небольшой, отпуск, и он встретит Новый год вместе с семьей. Это тоже будет наградой за боевые заслуги", – сказала Останина.

Она отметила, что такую привилегию следует предоставить не тем, кто "отсиживался" в штабе, а действительно проявил себя в ходе боевых действий.

"В том, что они заслуживают, я более чем уверена", – добавила парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремль не поступали предложения о перемирии от украинской стороны в связи с новогодними праздниками. Он также подчеркнул, что подобной темы не было в политической повестке России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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