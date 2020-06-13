Военнослужащие Казахстана прибыли в Россию для участия в параде Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парадный расчет военнослужащих Десантно-штурмовых войск Казахстана прибыл в Россию для участия в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Накануне самолет с участниками парада приземлился на военном аэродроме Чкаловский близ Москвы", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны республики.

Уточняется, что в период подготовки к смотру казахстанских военнослужащие будут размещены в военном санатории "Звенигородский". Участники парада не смогут выходить за пределы территории комплекса в связи с обеспечением безопасности из-за коронавируса.

"Военнослужащие перед отлетом сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Аналогичные тесты на наличие вируса участники парада будут сдавать каждые три дня. Подготовка будет осуществляться при строгом соблюдении карантинных мер с выполнением комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий", – заверили в пресс-службе оборонного ведомства.

Известно, что тренировки будут проводиться на парадной площадке полигона Алабино. Первое мероприятие запланировано на 15 июня.

Парад Победы состоится 24 июня по указу Владимира Путина. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия. Парад продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.