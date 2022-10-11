Женские объединения Москвы при поддержке "ЕР" собирают посылки участникам СВО

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Женские объединения Москвы собирают для участников спецоперации на Украине гуманитарную помощь и индивидуальные посылки. Об этом сообщает пресс-служба московского городского регионального отделения партии "Единая Россия".

В частности, муниципальный депутат и руководитель общества многодетных семей Нижегородского района Елена Бондарева подготовила более 400 пар шерстяных носков. Жительница Кузьминок Наталья Федотова в каждую посылку вкладывает конверт с открыткой и браслетом-оберегом на красной нитке с медальоном "Верим в победу".

"Браслеты она делает вместе с дочкой Викой и подругами – девушки собираются вместе несколько раз в неделю, заготавливают браслеты, формируют посылки, делятся новостями с фронта и поддерживают друг друга – у многих из них мужья и братья призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации", – говорится в сообщении.

Замруководителя исполкома московского отделения Ирина Елиферова решила поддержать эту инициативу. Она пообещала привезти все необходимое для создания большой партии браслетов и вместе с ребятами, чьи отцы находятся в зоне спецоперации, запустить изготовление большой партии оберегов ко Дню отца.

За все время в Донбасс удалось отправить свыше 140 гуманитарных конвоев.

Ранее сообщалось, что второй штаб акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса появился на юго-западе столицы. Он функционирует на базе Центра молодежного парламентаризма на улице Каховке. Прием предметов первой необходимости осуществляется каждый день с 10:00 до 19:00.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Более 2,5 т гумпомощи доставили российские военные беженцам из Харьковской области

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!