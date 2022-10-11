Военный эксперт объяснил востребованность мотострелков при частичной мобилизации

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Высокая востребованность мотострелков при частичной мобилизации в России объясняется большей уязвимостью группы на поле боя. Об этом в беседе в радиостанцией "Говорит Москва" рассказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам военного эксперта, указанный вид войск не только чаще "выходит из строя", но и имеет большую численность состава.

"Есть такое положение, что можно послать больше авиации, артиллерии, даже ракетных войск – они там все разбомбят, но по теории военного искусства, пока рядовой пехотинец не придет на поле боя – территория считается незанятой. Рядовой войны – это тот человек, который кует победу, это тот человек, который захватывает территории и удерживает их", – объяснил Матвийчук.

Он предположил, что подобная военно-учетная специальность будет востребована еще долгое время.

Ранее заместитель военного комиссара столицы полковник Максим Локтев заявил, что мотострелки наиболее востребованы во время проведения набора граждан с военно-учетными специальностями в рамках частичной мобилизации в Москве. Кроме того, в число самых востребованных входят специалисты береговых войск ВМФ, ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений, а также связисты.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных – Минобороны РФ

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