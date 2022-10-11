Военком Якутии назвал слухи о полной мобилизации фейками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Информация о волнах мобилизации является ложной, большая часть повесток в Якутии уже роздана, заявил военный комиссар республики Александр Авдонин. По его словам, слухи об организации полной мобилизации являются фейками.

"Все будет проводиться в рамках частичной мобилизации граждан, объявленной президентом Российской Федерации. Никакого увеличения мобилизационного задания нет, как говорили – вторая волна, третья волна, пока речи об этом нет. Мы ведем плановую работу, повестки выписываем стандартно", – цитирует Авдонина РИА Новости.

Военком подчеркнул, что на данный момент организована замена ошибочно призванных граждан страны. По его словам, все районы и улусы республики справляются с планом частичной мобилизации. Кроме того, отметил комиссар, в частях, куда направили призывников, создали все необходимые условия.

"Мобилизованные обеспечены обмундированием, экипировкой, оружием, проходят военную подготовку. Боевой дух якутян, как всегда, на высоте", – заключил Авдонин.

Ранее Владимир Путин объяснил, что ошибки, возникающие в ходе частичной мобилизации в РФ, вызваны тем, что Минобороны РФ вовремя не внесло соответствующие критерии в нормативно-правовую базу. Он подчеркнул, что для решения проблемы ошибочного призыва на службу некоторых россиян в документ о мобилизации сейчас вносятся необходимые изменения.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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