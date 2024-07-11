Экстренные службы госпитализируют пациента весом 200 кг на юге Москвы

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На юге Москвы сотрудники экстренных служб госпитализируют пациента с избыточным весом в 200 килограммов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, вызов в скорую помощь поступил из жилого дома на Нагатинской улице. На место прибыли два отряда спасателей. Пациента транспортируют с помощью ковшовых носилок.

Ранее спасатели и медики пытались госпитализировать женщину весом около 300 килограммов из квартиры на севере Москвы. Горожанка почувствовала недомогание, поэтому вызвала скорую. Однако медики не смогли перенести ее в машину из-за особенностей дверных проемов дома, поэтому вызвали спасателей.

Подобная ситуация произошла с другим москвичом весом 300 килограммов. Он вызывал скорую помощь из-за жалоб на сердце, но не смог выйти из своей квартиры. Спасатели демонтировали решетки на окнах, поместили его в машину и госпитализировали. Однако позже, по данным СМИ, мужчина скончался в больнице.