Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Росавиация сформировала предварительный график вывоза граждан РФ из-за рубежа до 13 апреля.
Как говорится в сообщении Минтранса, на 8 апреля в Москву запланированы два рейса авиакомпании "Аэрофлот" из Нью-Йорка и Мале.
9 апреля могут состояться рейсы "Аэрофлота" из Денпасара, а 10-го – из Ларнаки и Таиланда в Москву и Санкт-Петербург.
Кроме того, 10 апреля в проект внесены два рейса "Сибири" из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, а также рейс Токио – Владивосток.
11 апреля "Уральские авиалинии" планируют доставить россиян из Бангкока в Красноярск, Казань и Уфу, передает портал "Мир 24".
Тогда же возможен рейс из Антальи в Москву. На 12 и 13 апреля включены рейсы "Аэрофлота" из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа в Москву.
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Ранее в Минтрансе заявили, что стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной.
Для пассажиров с авиабилетами иностранных авиакомпаний цена нового билета составит от 200 до 400 евро.
Если у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, то он будет принят на борт бесплатно.
Отмечается, что на данный момент желание вернуться из-за рубежа выразили 25,8 тысячи человек.
С 4 апреля Россия приостановила международные рейсы по вывозу россиян в страну, объяснив необходимостью сдержать распространение коронавирус.
Однако 6 апреля авиасообщение восстановили. Для возвращения россиян будет сформирован особый график.
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