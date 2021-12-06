Иммунолог рассказал, что сдержит распространение штамма "Омикрон" в России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 заявил, что замедлить распространение штамма коронавируса "Омикрон" поможет усиление противоэпидемиологических мер и продление новогодних каникул.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о двух пациентах с положительным ПЦР-тестом, у которых подтвердился штамм "Омикрон". Оба прилетели из ЮАР, отметили в ведомстве. Всего коронавирусом заболели 10 прибывших из этой страны, добавили там. Все пассажиры, прилетевшие из ЮАР, проходят тестирование на границе с момента прилета и размещаются в специально подготовленных обсерваторах, сообщили в Роспотребнадзоре.
По словам эксперта, меры для прилетающих из ЮАР не смогут полностью решить проблему распространения нового штамма. Однако они поспособствуют замедлению этого процесса на территории России, говорит Крючков.
"Омикрон" по тому, что происходит в Африке, – гораздо более заразная линия по сравнению с "Дельтой", примерно на 20–25%. Она лучше обходит естественный и поствакцинальный иммунитет. В этом случае нет никаких шансов на то, что эта линия не заместит прежнюю и не прорвется. Какие бы кордоны ни ставили, абсолютно не поможет", – рассказал эксперт.
По словам Крючкова, отодвинуть пик распространения "Омикрона" еще дальше можно за счет усиления противоэпидемиологических мер. В частности, иммунолог предлагает ввести ограничения на период новогодних праздников.
"Предлагаю уже сейчас резко усилить контроль за соблюдением простых противоэпидемических мер. Уже сейчас частично вернуться к дистанционной работе и учебе, так как к молодым людям новый вирус "липнет" лучше "Дельты", – объясняет Крючков.
Крючков отметил, что продление новогодних каникул при ограничении перемещений по стране позволит отодвинуть пик распространения "Омикрона" до февраля. По его мнению, также необходимо вновь нарастить темпы вакцинации населения от коронавируса. Кроме того, следует вернуться к практике, когда даже привитых, контактировавших с зараженными инфекцией отправляют на карантин, рекомендует специалист.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что появление штамма "Омикрон" может означать скорое окончание пандемии коронавируса. Эксперт объясняет это сообщениями, что новая разновидность инфекции вызывает более легкое течение болезни.
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