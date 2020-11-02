В компании "Игра-ТВ" прокомментировали возвращение Скипского в "Что? Где? Когда?"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Юридических оснований для отстранения Михаила Скипского от игры "Что? Где? Когда?" нет. Об этом рассказала гендиректор телекомпании "Игра-ТВ" Наталия Стеценко в ходе программы "Что? Где? Когда?": за кадром".

"Я хочу все-таки сказать тем, кто так волнуется и кто так эмоционально относится к этой теме по поводу того, играть Скипскому или не играть Скипскому. Мне кажется, что, понимаете, вот этот наш двуглавый орел России, он нас все время растаскивает в разные стороны. И мне хочется спросить, вот те люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо было играть, они вообще как хотят жить в этой стране – по закону или по понятиям?" – заявила Стеценко.

Она отметила, что желает, чтобы такие вопросы решались в соответствии с законом. Стеценко уточнила, что с его точки зрения нет оснований для отстранения Скипского. Она отметила, что 1 ноября, когда он впервые за три месяца появился в "Что? Где? Когда?", Михаил сыграл прекрасно.

"И я считаю, что команда преодолела очень большую трудность, из которой она вышла с честью. И я их с этим поздравляю", – подчеркнула Стеценко.

Ранее Скипского обвинили в домогательствах. В частности, об этом заявила журналистка издания The Bell Екатерина Аренина. Она сообщила, что приставания происходили, когда ей было 15 лет, а Скипский работал в школе географом. Впоследствии о домогательствах к несовершеннолетним с его стороны рассказали и другие девушки.

Анатолий Вассерман, комментируя этот инцидент, отметил, что ранее подобных претензий к Скипскому не предъявлялось. Он предположил, что эти заявления связаны с движением под лозунгом #MeToo, которое, по словам Вассермана, давно превратилось в способ саморекламы.