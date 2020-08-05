Барщевский прокомментировал сообщения о домогательствах игроков "Что? Где? Когда?"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Михаил Барщевский прокомментировал Москве 24 сообщения о домогательствах игроков "Что? Где? Когда?".

"Пускай найдется девушка, которая скажет, что она первая провела инициативу, чтобы начать близкие отношения с мужчиной. Вряд ли вы такую девушку найдете", – отметил он.

По словам Барщевского, все женщины по-разному трактуют инициативу, исходящую от мужчины. Кто-то воспринимает это как ухаживание, а кто-то – как домогательство.

"Внимание, которое мужчина оказывает женщине, теперь трактуется как домогательство. Я понимаю, что такое изнасилование. Я понимаю, что такое добиваться секса с использованием служебного положения. Но сейчас такое ощущение, что есть известные люди – а дай-ка я скажу, что они до меня домогались. Вдруг обо мне узнают. Мир сошел с ума", – отметил Барщевский.

Ранее участница детской команды "Что? Где? Когда?" обвинила Александра Друзя в домогательствах к школьнице. Также несколько девушек признались в том, что игрок клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский якобы к ним приставал.