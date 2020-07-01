Московским кафе рекомендовали свернуть летние веранды из-за грозы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Летние веранды кафе и ресторанов рекомендовали закрыть из-за прогнозируемого ухудшения погоды, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на департамент торговли и услуг столицы.

1 июля в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры о прекращении их эксплуатации", – сказал представитель пресс-службы. В департаменте также призвали укрепить все конструкции веранд и закрыть зонты.

В МЧС предупредили о граде. По данным министерства, выпадет более 20 миллиметров осадков.

Горожанам советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Не следует укрываться под деревьями – лучше зайти в капитальные строения.