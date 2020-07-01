Дождь с градом и сильный ветер ожидаются в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие часы в столице ожидается дождь, местами сильный, град, а также гроза и сильный ветер. Об этом сообщает столичный главк МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 13:00 до конца суток 01.07.2020 года по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. Ожидается свыше 20 миллиметров осадков", – говорится в сообщении.

Как отмечается, при грозе порывы ветра могут достигать 18–20 метров в секунду.

Горожанам рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Находясь на улице, нужно укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

По прогнозам синоптиков, в июле температура воздуха в столице будет выше климатической нормы на 1-2 градуса.

Показания дневных термометров ожидаются в диапазоне 23–28 градусов тепла. Средняя ночная температура будет колебаться от плюс 12 до 17 градусов. При этом выпадет не более 70 процентов осадков. Таким образом, в июле ожидается настоящее и довольно стабильное "красное" лето. Погода будет "идеальной" для средней полосы России.

