Синоптики рассказали о погоде в Москве с 1 по 8 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В первые дни 2021 года в Москве ожидается теплая погода и высокое атмосферное давление, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

В частности, 1 января температура воздуха составит -1...+1 градус. В столице ожидается юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся лишь до -2 градусов.

2 января в Москве ожидается облачная погода, по городу пройдут небольшие снегопады. Температура воздуха будет колебаться в районе нулевой отметки. 3 января отметится резким повышением атмосферного давления – до 758 мм ртутного столба по сравнению с 749 мм 2 января.

Однако температура воздуха 3 января останется на прежних показателях. Местами в Москве появятся прояснения, а вероятность осадков снизится.

4 января в Москве пройдет атмосферный фронт, который принесет с собой облачную погоду и похолодание. Температура воздуха снизится до -3...-5 градусов, ночью – до -7...-9 градусов. Атмосферное давление возрастет до 760 мм ртутного столба.

5 января местами пройдет небольшой снег. По словам синоптиков, столбики термометров останутся на тех же позициях, что и 4 января. Погода также будет облачной, вероятность осадков будет такой же, как и в предыдущий день.

6 января в Москву придет западный атмосферный фронт. В связи с этим в столице пройдут снегопады. Температура воздуха составит -4...-6 градусов. В ночь на 7 января, когда россияне будут праздновать Рождество, столбики термометра опустятся до отметок в -7...-9 градусов.

7 января температура воздуха окажется на отметке в -4...-9 градусов. Атмосферное давление по-прежнему будет высоким – 760 мм ртутного столба. Ветер, как и в предыдущие дни, будет дуть с юго-восточного направления и сохранит скорость в 3-8 метров в секунду. При этом отмечается, что 7 января в Москве ожидается переменная облачность и отсутствие существенных осадков.

8 января в Москву снова вернутся облака, однако серьезных снегопадов, по словам синоптиков, быть не должно. Ночью минимальные значения температуры могут достигнуть -15 градусов. В то же время днем столбики термометров по-прежнему будут варьироваться между отметками в -9 и -4 градусов.

Ранее столичных жителей оповестили, что до конца 1 января в Москве сохранится гололедица на дорогах. В связи с этим водителей призвали быть внимательными на дорогах и ехать с соблюдением дистанции.