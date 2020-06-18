В Рособрнадзоре назвали ожидания по предстоящему ЕГЭ

11:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ведомстве ожидают баллы по единому государственному экзамену (ЕГЭ) на уровне прошлого года. Об это сообщает РИА Новости.
"У меня почему-то такое подозрение, что результаты у нас увеличатся, может, незначительно, высоких прыжков средних баллов не бывает просто так, хуже точно не будет", – рассказал специалист в ходе горячей линии по вопросам аттестации.
Накануне стало известно, что министерство просвещения РФ утвердило окончательное расписание ЕГЭ. Экзамены по географии, литературе и информатике пройдут уже 3 июля. Последний день аттестации – он также заявлен как резервный – назначен на 24 июля.
Сдавать ЕГЭ в нынешнем учебном году будут только те выпускники, которым результаты потребуются для поступления в высшие учебные заведения. В ином случае школьники просто получили аттестаты.
В Рособрнадзоре сообщали, что в 2020 году проверка результатов аттестации ужесточится. В ведомстве планируют оценивать готовые работы на наличие признаков выполнения другим человеком. Для этого разработан специальный алгоритм для нейронных сетей.
Аттестаты с отличием получили более 6 тысяч выпускников столичных школ
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