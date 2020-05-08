Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор изучает возможность проведения ЕГЭ в августе, передает РИА Новости.

В это время итоговые экзамены смогут сдать только те, кто планирует в дальнейшем поступать в вузы. Что касается аттестации, то ее планируют осуществить на основании годовых оценок.

"В настоящее время рассматриваются различные сценарии проведения ЕГЭ в этом году в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. В том числе рассматривается возможность перенести экзамены на август и провести ЕГЭ только для тех, кто собирается поступать в вузы, а аттестаты выдать на основании годовых отметок", – отметили в агентстве.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посоветовал провести ЕГЭ в августе или в сентябре. Он порекомендовал исходить из конкретной эпидемиологической ситуации, однако вариант проведения ЕГЭ в мае – июне считает нереалистичным.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что окончательное решение по переносу ЕГЭ примут не раньше 12 мая. В настоящий момент итоговые экзамены планируют проводить 8 июня.

Что касается начала нового учебного года в вузах, то Минобрнауки России не планируют его переносить. В ведомстве сообщили, что с 1 сентябре все поступившие в российские вузы начнут учиться в очной форме, однако в целом формат обучения планируют формировать исходя из эпидемиологической ситуации.