Институт прикладной математики РАН определил точное место и время падения "Луны-25"

Фото: телеграм-канал KIAM & ISON

Институт прикладной математики имени Келдыша (ИПМ) РАН определил точное место и время падения космического аппарата "Луна-25". Об этом сообщается в телеграм-канале ИПМ.

"Математическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25", проведенное специалистами Баллистического центра ИПМ имени Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной", – отмечается в сообщении.

В институте заявили, что "Луна-25" упала в 42-километровый кратер Pontecoulant G, который находится в южном полушарии спутника Земли рядом с цирком Понтекулан 19 августа в 14:58 по московскому времени.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Путь до спутника Земли составил примерно пять с половиной суток. Затем станция заняла околополярную орбиту высотой 100 километров. 16 августа "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли.

Накануне "Роскосмос" сообщил, что с автоматической станцией "Луна-25" прервалась связь. Предварительно установлено, что аппарат перешел в нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью спутника Земли. В госкорпорации отметили, что работы по поиску станции и вхождению с ней в связь оказались безуспешны.

В свою очередь, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов 21 августа заявил, что двигатель станции "Луна-25" при попытке перехода на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо запланированных 84, это послужило причиной крушения аппарата.

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