В "Роскосмосе" рассказали план возвращения космонавтов в случае ЧП на МКС

Фото: телеграм-канал ''Госкорпорация ''Роскосмос''

"Роскосмос" предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности находящихся на МКС космонавтов до прибытия корабля "Союз МС-23". Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Там объяснили, что на случай возникновения нештатной ситуации до 22 февраля кресло американца Франциско Рубио решено временно перенести. При необходимости он будет спускаться на Землю на корабле Crew Dragon, а россияне Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев – на "Союзе МС-22".

Отмечается, что это позволит снизить температуру и влажность в поврежденном шаттле и более безопасно вернуть космонавтов с МКС.

"После прибытия на МКС "Союза МС-23" кресла всех трех космонавтов, включая Франциско Рубио, будут перенесены в него", – говорится в сообщении.

Стыковка нового "Союза" с космической станцией запланирована на 22 февраля. Она пройдет в беспилотном режиме.

О повреждении внешней обшивки космического корабля "Союз МС-22" стало известно 15 декабря. Тогда диагностическая система зафиксировала снижение давления в системе охлаждения в результате разгерметизации.

После аварии температура на борту космического аппарата, как сообщали СМИ, поднялась до 55 градусов. В "Роскосмосе" эту информацию опровергали, отмечая, что температура в жилой части корабля не превышала 30 градусов.



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