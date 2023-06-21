Собянин заявил, что выборы мэра Москвы пройдут строго по закону

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Сергей Собянин заявил, что выборы мэра Москвы пройдут в назначенный срок и строго по закону. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на слова градоначальника.

Собянин также поделился, что решение о выдвижении его кандидатуры было для него непростым и очень ответственным. По его словам, сегодня российский народ переживает сложный период истории, и необходимо использовать все знания и силы, чтобы достойно преодолеть его.

Кроме того, в данный момент особенно необходимо развивать городскую экономику и обеспечить поддержку защитников страны, добавил мэр столицы.

9 июня столичное отделение "Единой России" выдвинуло Собянина в кандидаты на пост мэра столицы.

Позже выдвижение Собянина также поддержали депутаты московского отделения "Единой России". Он занимает пост мэра Москвы с 2010 года. В 2013 и 2018 годах Собянин переизбирался на пост мэра, за его кандидатуру проголосовали 70% москвичей.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Этот период голосования утвердил Мосгоризбирком. Председатель МГИК Ольга Кириллова сообщила, что в условия трехдневного голосования принять участие в выборах смогут еще больше человек.

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