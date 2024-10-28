Мультфильм "Три богатыря и пуп Земли" получил премию "ТЭФИ-Kids"

Фото: кадр из фильма "Три богатыря и пуп Земли"; режиссер – Константин Феоктистов; производство – Мельница; СТВ

Картина "Три богатыря и пуп Земли" режиссера Константина Феоктистова получила награду "ТЭФИ-Kids – 2023" в номинации "Лучший анимационный фильм для детей", объявил президент Академии Российского телевидения Михаил Швыдкой на торжественной церемонии в театре Et Cetera в Москве.

"Анимация – это счастье. Куклы, нарисованные люди, они значительно свободнее, чем люди живые. Они делают то, что мы делать не можем. Они по-настоящему свободные и прекрасные", – цитирует его ТАСС.

Мультфильм вышел в прокат 28 декабря 2023 года и собрал более 1 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что "Лунтик. Возвращение домой" собрал в отечественном прокате свыше 300 миллионов рублей, а с момента начала трансляции до сентября его увидели свыше 1 миллиона зрителей.

В день своей премьеры "Лунтик" показал лучший старт среди анимационных фильмов в официальном прокате России – 21 миллион рублей.

