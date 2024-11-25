25 ноября, 18:14Культура
Ведущий Николаев рассказал, когда его выпишут из больницы
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Телеведущий Юрий Николаев может быть выписан из больницы в ближайшие полторы недели. Об этом он рассказал в беседе с Агентством "Москва".
"К сожалению, еще не выписали. Надеялся, что это произойдет сегодня или завтра, но нет", – отметил ведущий.
О госпитализации Николаева стало известно 12 ноября. Он рассказывал, что попал в больницу с воспалением легких.
По данным СМИ, еще за несколько дней до госпитализации, телеведущий терял сознание и жаловался на плохое самочувствие.
Позже сам Николаев рассказывал, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, поэтому его перевели в обычную палату.