Ведущий Николаев рассказал, когда его выпишут из больницы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Телеведущий Юрий Николаев может быть выписан из больницы в ближайшие полторы недели. Об этом он рассказал в беседе с Агентством "Москва".

"К сожалению, еще не выписали. Надеялся, что это произойдет сегодня или завтра, но нет", – отметил ведущий.

О госпитализации Николаева стало известно 12 ноября. Он рассказывал, что попал в больницу с воспалением легких.

По данным СМИ, еще за несколько дней до госпитализации, телеведущий терял сознание и жаловался на плохое самочувствие.

Позже сам Николаев рассказывал, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, поэтому его перевели в обычную палату.

