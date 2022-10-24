Съемки второго сезона "Дома Дракона" начнутся в начале 2023 года

Фото: кадр из сериала "Дом Дракона"; режиссер – Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Клер Килнер; производство – Good Banana, Home Box Office

Съемки второго сезона сериала "Дом Дракона" стартуют в начале 2023 года, заявил создатель Райан Кондал изданию Variety. При этом, когда выйдет новый сезон, пока неясно.

Ранее Кондал пообещал зрителям, что в продолжении будет больше войны, драмы и трагедии. По его словам, во втором сезоне сюжет будет быстрее набирать обороты. Первый же сезон должен был познакомить зрителя с главными героями, поэтому сюжет развивался достаточно медленно.

Премьера "Дома Дракона" состоялась в конце августа. Менее чем за три дня первую серию посмотрели 9,9 миллиона человек, что стало рекордом для сервиса HBO Max. Это на 350% больше числа зрителей, посмотревших премьеру "Игры престолов" в 2011 году.

Сериал продлили на второй сезон. Известно, что телеканал HBO заказал новые серии уже спустя несколько дней после премьеры. Первый сезон между тем состоит из 10 эпизодов.



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