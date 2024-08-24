BFMTV: около 80 жандармов будут обеспечивать безопасность на похоронах Алена Делона

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Восемьдесят жандармов будут привлечены к работе по обеспечению безопасности поместья французского актера Алена Делона в коммуне Души, где состоятся его похороны, передает телеканал BFMTV.

По данным СМИ, церемония пройдет в субботу, 24 августа, в 17:00 (18:00 по московскому времени). На похоронах будут присутствовать трое детей кинозвезды и ограниченный круг приглашенных лиц. В общей сложности церемонию посетят около 40 человек.

Кроме того, по просьбе родственников Делона над территорией дома будет действовать запрет на пролет дронов. Таким образом семья актера надеется избежать фото- и видеосъемки похорон.

В задачи жандармов также будет входить контроль близлежащей дороги.

О смерти актера стало известно 18 августа. Делон ушел из жизни в возрасте 88 лет. Смерть наступила в его доме в коммуне Души в окружении семьи.

СМИ писали, что по желанию самого Делона он упокоится в часовне, где до этого были похоронены 35 его собак. Кроме того, журналисты выяснили, что при жизни актер отказывался от пышных похорон и выступал против любых крупных мероприятий, связанных с его смертью.

На фоне этого семья Делона хотела бы сохранить в секрете подробности похоронной церемонии. Муниципалитет коммуны уважительно отнесется к желанию близких актера, поэтому никакая информация о церемонии распространяться не будет.