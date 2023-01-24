Артист РСФСР Станислав Садальский госпитализирован с кровотечением

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский был госпитализирован в Боткинскую больницу с кровотечением. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ночью по скорой забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты... Пока кровотечение не остановили", – сообщил артист.

Садальский также заявил, что его приятно удивило прекрасное состояние Боткинской больницы. По словам артиста, он должен был завтра лететь в Мурманск.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Костомаров попал в реанимацию. Его состояние остается стабильным.

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