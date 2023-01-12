Музыкант Юрий Башмет заявил об улучшении состояния Никиты Михалкова

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Советский и российский музыкант Юрий Башмет рассказал, что состояние здоровья режиссера Никиты Михалкова, становится лучше. Его слова передает "Российская газета".

Отвечая на вопрос журналистов, музыкант выразил надежду на то, что Михалкова в ближайшее время выпишут из больницы.

"Когда до меня дошло известие о его болезни, признаюсь, испугался, позвонил ему. Думал, если он в реанимации, то у него нет при себе телефона. Два гудка – и он взял трубку, и мы с ним прекрасно поговорили минут пять", – сказал Башмет.

Также он пожелал режиссеру крепкого здоровья.

В начале января Михалкова положили в столичную больницу с гриппом. Источники заявляли, что у режиссера диагностировали пневмонию. Позднее его перевели в реанимацию в московскую больницу № 52.

Ранее стало известно, что олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова направили в медучреждение в Коммунарке для прохождения процедуры искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Она проводится лишь в экстренных случаях.

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