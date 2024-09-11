Жена Бориса Щербакова рассказала, что актер перенес сердечный приступ

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Народный артист России Борис Щербаков перенес сердечный приступ. Об этом рассказала жена актера Татьяна Бронзова.

Сейчас состояние Щербакова стабильно, он чувствует себя хорошо, уточнила его супруга в беседе с Агентством "Москва".

Ранее о госпитализации артиста писали несколько СМИ. По информации журналистов, актер находится в реанимации кардиологического отделения. При этом до этого Бронзова опровергала госпитализацию своего супруга и не комментировала состояние его здоровья.

Между тем в Сети появилась информация, что певца Александра Буйнова госпитализировали из-за рецидива онкологии. Однако его супруга Елена заявила о недостоверности сообщения, отметив, что ее муж жив и планирует очередное выступление на сцене.

Позже Буйнов снял видео за рулем автомобиля. По словам певца, он даже не читал публикации, по которым его уже увезли в больницу. Он также рассказал, что до этого самостоятельно приехал домой со съемок для Первого канала.