Юрист Корягин: после смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве открыто наследственное дело после смерти актера Романа Мадянова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления юриста Дениса Корягина.

Эксперт напомнил, что претендующие на имущество Мадянова родные должны в течение 6 месяцев со дня смерти мужчины направить заявление нотариусу о вступлении в наследство.

"В случае если наследники не вступили в наследство в установленное для принятия время, то им предстоит обратиться с заявлением в суд для восстановления этого срока и признания наследников принявшими наследство", – добавил он.

По словам Корягина, открытое дело означает, что родственники заслуженного артиста РФ приняли наследство.

Ранее общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к президенту РФ Владимиру Путину и к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой посмертно присвоить Мадянову звание народного артиста РФ.

Однако в Минкульте пояснили, что посмертное присвоение звания народного артиста России Мадянову не предусмотрено законодательством. В ведомстве при этом отметили, что есть и другие механизмы увековечения памяти и почитания заслуг знаменитых людей, внесших значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Мадянов ушел из жизни 25 сентября. Он скончался в возрасте 62 лет. 27 сентября его похоронили в селе Малахово Раменского городского округа Московской области.

В общей сложности Мадянов проработал в Московском театре имени Владимира Маяковского больше 20 лет и сыграл немало ярких ролей, в том числе в спектаклях "Леди Макбет Мценского уезда" и "Беседы с Сократом". В кино он дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма "Перевод с английского". Всего актер сыграл в свыше 200 кинокартинах.

